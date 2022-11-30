«Человек действия». Трейлер с английскими субтитрами

Новости кино
Премьера продолжения состоится на видеосервисе Start 13 декабря
Спутник телезрителя
29 ноября, 22:00, TV1000 World kino
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Игра на выживание» – о съемках второго сезона, поисках свободы и увлечениях, которые помогают оставаться в тонусе
Новости кино
Исполнительница роли вампирши Ларисы в «Дозорах» отмечает юбилей
Интервью
Шоураннер сериала «С нуля» – о ностальгии по «нулевым», связи с оперой и «Великим Гэтсби» и мелодраматичных сюжетах, которые будут актуальны в любую эпоху
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Не перевелись ещё бесстрашные женщины на Руси
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