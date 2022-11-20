«Бриллиантовое сердце»

ревью

Лайфстайл Трудный выбор: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте и Наталья Рудова Премьера нового сезона сериала «Тест на беременность»

Главная тема Игра головой: 5 фильмов, которые показывают футбол с неожиданной стороны Лига чемпионов по поиску глубинных смыслов

Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС

Новости кино Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов В сериале «Цербер» также заняты Александр Горбатов, Евгений Цыганов и Кирилл Кяро

Интервью Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени

Спутник телезрителя «Роковое искушение»: Мужикам здесь не место В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС

Новости кино Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» В прокате с 24 ноября