«Майра Брекинридж». Трейлер на английском языке

Новости кино
Ему было 69 лет
Интервью
Шоураннер сериала «С нуля» – о ностальгии по «нулевым», связи с оперой и «Великим Гэтсби» и мелодраматичных сюжетах, которые будут актуальны в любую эпоху
Спутник телезрителя
27 ноября, 17:15, ОТР
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От Фрица Ланга и Александра Птушко до аниме и «Игры престолов»
Лайфстайл
Не перевелись ещё бесстрашные женщины на Руси
Лайфстайл
И теперь у неё больше предложений по работе
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14 иррациональных фильмов и один мистический сериал из бывшей Османской империи
Фестивальная колонка
Куратор и киновед Наталия Мокрушина об одной из самых интересных программ фестиваля архивного кино
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