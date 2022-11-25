«Тайны следствия-22»

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23 ноября, 19:00, TV1000 Русское кино
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Премьера фильма «Пелевин»
Новости кино
В центре сюжета — 30-летняя москвичка, не признающая правил современного общества
Интервью
Актриса о сериалах «Право на свободу» и «1703»
Интервью
Исполнитель роли Жорика в «Гостях из прошлого» — о масштабе второго сезона, начале актерской карьеры и снах с Ренатой Литвиновой
Новости кино
Премьера новых эпизодов «Тайн Следствия» состоится на телеканале «Россия 1»
Новости кино
Десятисерийную историческую судебную драму снимают в Москве и Московской области
Новости кино
Новый сезон стартует 28 ноября на НТВ
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