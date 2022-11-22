«Клуб женщин». Отрывок

Интервью
Шоураннер сериала «С нуля» – о ностальгии по «нулевым», связи с оперой и «Великим Гэтсби» и мелодраматичных сюжетах, которые будут актуальны в любую эпоху
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14 иррациональных фильмов и один мистический сериал из бывшей Османской империи
Спутник телезрителя
27 ноября, 17:15, ОТР
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И теперь у неё больше предложений по работе
Спутник телезрителя
В ночь с 28 на 29 ноября, 00:20, Пятница!
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