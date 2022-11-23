«Умная Маша». Отрывок

Спутник телезрителя
22 ноября, 22:00, TV1000 World kino
Интервью
Популярный актер – о сериале «Без правил», 90-х, которые по-прежнему актуальны, и роли мечты
Новости кино
Айтишники Чепурченко, Дубровин и Комаров реанимируют приложение для знакомств в глухой деревне
Интервью
Актриса о новом фильме Степана Бурнашева «Наша зима»
Новости кино
Звезда «Сумерек
» пишет сценарий своего полнометражного режиссерского дебюта вместе с Энди Минго
Спутник телезрителя
23 ноября, 19:00, TV1000 Русское кино
Обзор сериалов
Очередной раунд вечной битвы феминизма и патриархата — какую сторону займет Александр Робак?
Новости кино
Премьера новых эпизодов «Тайн Следствия» состоится на телеканале «Россия 1»
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