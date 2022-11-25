«Новая игрушка»

Спутник телезрителя
22 ноября, 22:00, TV1000 World kino
Новости кино
В центре сюжета — 30-летняя москвичка, не признающая правил современного общества
Лайфстайл
Премьера фильма «Пелевин»
Спутник телезрителя
25 ноября, 23:20, ОТР
Интервью
Исполнитель роли Жорика в «Гостях из прошлого» — о масштабе второго сезона, начале актерской карьеры и снах с Ренатой Литвиновой
Спутник телезрителя
24 ноября, 23:30, Дом Кино
Лайфстайл
Ей поставили диагноз 9 лет назад
Новости кино
Новый сезон стартует 28 ноября на НТВ
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