«Питтсбург». Трейлер на английском языке

что почитать?

В РПЦ заявили, что сериал даёт искажённое представление о монашеской жизни

В ночь с 26 на 27 ноября, 00:15, ОТР

Виктория Толстоганова исполнила главную роль в экранизации повести «Вам и не снилось»

Артист раскритиковал светскую вечеринку, на которой была его возлюбленная

Интервью

Анна Борисова: «Для меня 2008-й был временем, когда всё возможно и зависит только от тебя»

Шоураннер сериала «С нуля» – о ностальгии по «нулевым», связи с оперой и «Великим Гэтсби» и мелодраматичных сюжетах, которые будут актуальны в любую эпоху