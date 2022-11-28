«Французский батя»

Интервью
Шоураннер сериала «С нуля» – о ностальгии по «нулевым», связи с оперой и «Великим Гэтсби» и мелодраматичных сюжетах, которые будут актуальны в любую эпоху
Спутник телезрителя
В ночь с 26 на 27 ноября, 00:15, ОТР
Лайфстайл
В РПЦ заявили, что сериал даёт искажённое представление о монашеской жизни
Дозорные
Объявляем призеров конкурса Кино-Театр.Ру и сериала «Суперпозиция»
Анимация
Пестрая антиутопия 0+
Лайфстайл
И теперь у неё больше предложений по работе
Спутник телезрителя
27 ноября, 17:15, ОТР
Лайфстайл
Премия журнала «OK!»
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