«Короткие волны»

Новости кино
Компания «Централ Партнершип» подвела итоги работы на американском кинорынке.
Ролики фильмов
История о жене писателя Гленн Клоуз
, получившего Нобелевскую премию.
Новости кино
Показы состоятся в рамках совместной программы «Каро.Арт» и журнала «Искусство кино».
Ролики фильмов
Лайфстайл
Режиссер побывала в гостях у Регины Тодоренко
Новости кино
Продолжение сериала стартует на СТС 3 декабря.
Спутник телезрителя
12 ноября, 00:30, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Сёрферы показывают красоту и многообразие нашей страны.
Рецензии на фильмы
Получивший приз за режиссуру в Каннах фильм Павла Павликовского о сложности национального самоопределения
Новости кино
Актер сыграл главную роль в фильме «Дорогой папа» Михаила Расходникова.
Ролики фильмов
Жизнь Алены Бабенко
меняется после встречи с загадочной девочкой.
Спутник телезрителя
11 ноября, 00-40, Первый
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