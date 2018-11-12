«Ольга». Третий сезон

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Беспощадные пожары в Калифорнии

Джерард Батлер и Майли Сайрус остались без дома

Коллеги поздравили артиста с юбилеем

Михаил Ефремов получил тортом в лицо

Новости кино

Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

Писатель, актер и продюсер скончался в возрасте 95 лет.