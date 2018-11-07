Новости кино
Продолжение сериала стартует на СТС 3 декабря.
Спутник телезрителя
12 ноября, 00:30, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Сёрферы показывают красоту и многообразие нашей страны.
Рецензии на фильмы
Получивший приз за режиссуру в Каннах фильм Павла Павликовского о сложности национального самоопределения
Новости кино
Актер сыграл главную роль в фильме «Дорогой папа» Михаила Расходникова.
Новости кино
Канал HBO начал съемки картины.
Ролики фильмов
Жизнь Алены Бабенко
меняется после встречи с загадочной девочкой.
Новости кино
Фильм с Томом Харди стал самым кассовым релизом в российском прокате.
Спутник телезрителя
11 ноября, 00-40, Первый
Ролики фильмов
Новости кино
Награда за лучшую режиссуру досталась Ивану И.Твердовскому.
Ролики фильмов
Дети отправляются на поиски пропавшего отца-путешественника.
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