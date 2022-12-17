«Клуб стрельбы из лука». 2 сезон. Трейлер №2 на японском языке

Спутник телезрителя
15 декабря, 19:30, Солнце
Фестивальная колонка
Четыре лучших текста из конкурса рецензий
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 декабря, 00:10, ОТР
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Актер получил главную роль в сериале по знаменитой игровой серии
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Артист – о втором сезоне популярного сериала, Глебе Калюжном и музыкальных амбициях
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Актриса узнала, что больна лимфомой в сентябре
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Премьера фильма «Чук и Гек. Большое приключение»
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