«Немезида». Трейлер на английском языке

что почитать?

14 иррациональных фильмов и один мистический сериал из бывшей Османской империи

В ночь с 26 на 27 ноября, 00:15, ОТР

От Фрица Ланга и Александра Птушко до аниме и «Игры престолов»

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов

Виктория Толстоганова исполнила главную роль в экранизации повести «Вам и не снилось»

В РПЦ заявили, что сериал даёт искажённое представление о монашеской жизни

Интервью

Анна Борисова: «Для меня 2008-й был временем, когда всё возможно и зависит только от тебя»

Шоураннер сериала «С нуля» – о ностальгии по «нулевым», связи с оперой и «Великим Гэтсби» и мелодраматичных сюжетах, которые будут актуальны в любую эпоху