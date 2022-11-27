«Брошенный умирать». Трейлер на английском языке

Главная тема
14 иррациональных фильмов и один мистический сериал из бывшей Османской империи
Спутник телезрителя
В ночь с 26 на 27 ноября, 00:15, ОТР
Главная тема
От Фрица Ланга и Александра Птушко до аниме и «Игры престолов»
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Премия журнала «OK!»
Спутник телезрителя
27 ноября, 17:15, ОТР
Новости кино
Съемки драмы прошли в Санкт-Петербурге
Лайфстайл
В РПЦ заявили, что сериал даёт искажённое представление о монашеской жизни
Интервью
Шоураннер сериала «С нуля» – о ностальгии по «нулевым», связи с оперой и «Великим Гэтсби» и мелодраматичных сюжетах, которые будут актуальны в любую эпоху
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