«Храбрая принцесса». Трейлер на армянском языке

Новости кино
Продолжение сериала на большом экране покажет 12 декабря Киноклуб Киноафиши
Обзор сериалов
Погружаемся в корейское общество через дорамы вместе с «Кинеко»
Новости кино
За производство новых эпизодов отвечает Start, а режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин
Спутник телезрителя
10 декабря, 21:20, TV1000
Лайфстайл
Он был ведущим 15 лет
Лайфстайл
Времена меняются, и сейчас актриса реже сталкивается с травлей
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
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