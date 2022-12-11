«Последний рейс»

Лайфстайл
Бывшие супруги обменялись претензиями
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Спутник телезрителя
11 декабря, 23:00, ТВ-3
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Спутник телезрителя
10 декабря, 21:20, TV1000
Лайфстайл
Актриса призналась, что не может охарактеризовать себя как сильную независимую женщину
Лайфстайл
А так же о том, что общего между актёром и шпионом
Новости кино
Продолжение сериала на большом экране покажет 12 декабря Киноклуб Киноафиши
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