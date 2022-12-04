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Деконструкция «Семь самураев»
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«Страна золота, страна воды». Трейлер на японском языке

трейлер

4 декабря 2022
Принц и принцесса враждующих стран притворяются супружеской парой, чтобы восстановить мирные отношения между королевствами


видео добавил посетитель Sputnik

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персоны
Хироси КамияМиюки Савасиро
фильмы
Страна золота, страна воды

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Деконструкция «Семь самураев»

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