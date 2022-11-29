Спутник телезрителя
4 декабря, 23:25, 2x2
Рецензии на фильмы
Режиссер «Квадрата» и «Форс-мажора» становится лауреатом фестиваля второй раз подряд
Спутник телезрителя
5 декабря, 22:35, TV1000 Русское кино
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Актриса любит экспериментировать над собой
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Режиссёр выступил с критикой государственной политики США на фестивале в Саудовской Аравии
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Netflix запустил в разработку политический триллер «Нулевой день»
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Актёр станет отцом в третий раз
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Церемония открытия кинофестиваля «Зимний»
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