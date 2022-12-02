«Белль и Себастьян: Новое поколение»

Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Игра на выживание» – о съемках второго сезона, поисках свободы и увлечениях, которые помогают оставаться в тонусе
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Новости кино
Она исполнит главную роль в сериале по мотивам романа Джона Катценбаха
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Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
Спутник телезрителя
В ночь с 30 ноября на 1 декабря, 00:30, РЕН ТВ
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Премьера фильма «На ощупь»
Новости кино
Анонсирована новая игра по фильму — Starship Troopers: Extermination
Спутник телезрителя
1 декабря, 11:20, TV1000 Русское кино
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