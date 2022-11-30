«Человек в проходном дворе». Отрывок №2

Дозорные
Объявляем призеров конкурса Кино-Театр.Ру и сериала «Суперпозиция»
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Игра на выживание» – о съемках второго сезона, поисках свободы и увлечениях, которые помогают оставаться в тонусе
Новости кино
Премьера продолжения состоится на видеосервисе Start 13 декабря
Лайфстайл
А также о безобразной травле Джоан Роулинг
Спутник телезрителя
В ночь с 30 ноября на 1 декабря, 00:30, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
В ночь с 28 на 29 ноября, 00:20, Пятница!
Главная тема
Спутник телезрителя
29 ноября, 22:00, TV1000 World kino
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