«Заклятье. Книга крови»

Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Игра на выживание» – о съемках второго сезона, поисках свободы и увлечениях, которые помогают оставаться в тонусе
Новости кино
В прокате с 22 декабря
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Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
Новости кино
Анонсирована новая игра по фильму — Starship Troopers: Extermination
Спутник телезрителя
29 ноября, 22:00, TV1000 World kino
Новости кино
Компанию ей составят Нил Кропалов, Дария Гомес и Виктор Михайлов
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Новости кино
Сериал выйдет эксклюзивно на Иви в 2023 году
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