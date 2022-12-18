«Детектив Конан: Железная подводная лодка». Трейлер №2 на японском языке

Спутник телезрителя
15 декабря, 19:30, Солнце
Интервью
Режиссер фильма «Таинственное убийство» – о книге Полин Гена, насилии мужчин над женщинами и погружении в работу следователя
Новости кино
Актер получил главную роль в сериале по знаменитой игровой серии
Лайфстайл
Актриса узнала, что больна лимфомой в сентябре
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 декабря, 00:10, ОТР
Рецензии на фильмы
Детектив о том, что у каждого следователя есть нераскрытое дело
Новости кино
Церемония вручения наград состоится 15 декабря
Лайфстайл
Фонд помогает детям, страдающим тяжёлыми и хроническими заболеваниями
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