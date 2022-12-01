«Пошумим!». Трейлер №2

Спутник телезрителя
4 декабря, 23:25, 2x2
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Режиссёр выступил с критикой государственной политики США на фестивале в Саудовской Аравии
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Актёр считает, что руководители театров испытывают на себе колоссальное давление
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