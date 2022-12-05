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Спутник телезрителя «Заклятие»: Охотники за привидениями 4 декабря, 23:25, 2x2

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Новости кино Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ Нарушение запрета предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей

Лайфстайл Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень» Ей был 71 год

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