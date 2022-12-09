«Практикант 3». ТВ-ролик

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Новости кино Юлия Пересильд станет молодой Ягой в спин-оффе «Последнего богатыря» В прокат фильм «Первый богатырь» планируется выпустить 1 января 2025 года

Обзор сериалов Правда и вымысел в корейских сериалах Погружаемся в корейское общество через дорамы вместе с «Кинеко»

Лайфстайл Роберт Дауни-младший рассказал, что отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет После этого актёр долгое время боролся с наркотической зависимостью

Новости кино Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива» Три новых сезона сериала – «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов» – выйдут с 13 по 15 декабря на ТВЦ

Лайфстайл «Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры Времена меняются, и сейчас актриса реже сталкивается с травлей