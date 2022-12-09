«Практикант 3». ТВ-ролик

Спутник телезрителя
9 декабря, 21:00, Кино ТВ
Новости кино
В прокат фильм «Первый богатырь» планируется выпустить 1 января 2025 года
Обзор сериалов
Погружаемся в корейское общество через дорамы вместе с «Кинеко»
Лайфстайл
После этого актёр долгое время боролся с наркотической зависимостью
Спутник телезрителя
7 декабря, 23:00, TV1000 Action
Новости кино
Три новых сезона сериала – «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов» – выйдут с 13 по 15 декабря на ТВЦ
Лайфстайл
Времена меняются, и сейчас актриса реже сталкивается с травлей
Лайфстайл
Ей был 71 год
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