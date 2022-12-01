«Уик-энд у Берни». Трейлер № 2 на английском языке

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Возлюбленные встречаются уже четыре года

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вместе вышли в свет

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Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень»

Ей был 71 год