«Периферийные устройства». Трейлер с русскими субтитрами

Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 декабря, 00:50, 2x2
Лайфстайл
Церемония вручения музыкальной премии
Лайфстайл
Аня Мирохина, Олег Гаас и Надежда Михалкова поделились закадровыми подробностями
Спутник телезрителя
11 декабря, 23:00, ТВ-3
Спутник телезрителя
13 декабря, 11:00, Disney
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Новости кино
Вэш Ураган, глупый свин и новый проект Наоко Ямады — к вашим услугам
Новости кино
За режиссуру отвечает постановщик «Мистера и миссис Смит» Даг Лайман
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