«Мэйфейрские ведьмы». Трейлер №2 на английском языке

Новости кино
Актриса играет императрицу Екатерину Вторую
Спутник телезрителя
8 декабря, 23:15, ТВ-3
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Лайфстайл
А так же о том, что общего между актёром и шпионом
Спутник телезрителя
9 декабря, 21:00, Кино ТВ
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Обзор сериалов
Погружаемся в корейское общество через дорамы вместе с «Кинеко»
Новости кино
Продолжение сериала на большом экране покажет 12 декабря Киноклуб Киноафиши
обсуждение >>