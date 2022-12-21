«Триган: Ураган». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Спутник телезрителя
18 декабря, 19:25, TV1000 Русское кино
Интервью
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
Новости кино
Новогодняя сказка выйдет 31 декабря в онлайн-кинотеатре KION
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Премьера фильма «Бывшие. Happy end»
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Роман заподозрили из-за мемуаров принца
Спутник телезрителя
19 декабря, 22:15, TV1000
Спутник телезрителя
21 декабря, 16:50, Кино ТВ
Лайфстайл
Актриса присоединилась к протестам
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