«Мажор в Сочи»

Новости кино
Сеансы приурочены к юбилею супруги режиссера, художника Франчески Ярбусовой
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Лайфстайл
Бывшие супруги обменялись претензиями
Новости кино
За производство новых эпизодов отвечает Start, а режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин
Спутник телезрителя
10 декабря, 21:20, TV1000
Лайфстайл
А так же о том, что общего между актёром и шпионом
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