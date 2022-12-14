«Молодость»

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Новости кино
Ему было 85 лет
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Церемония вручения музыкальной премии
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 декабря, 00:10, Пятница!
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Актриса рассказала о плюсах отношений на расстоянии
Новости кино
Картина признана лучшим фильмом, а также получила призы за режиссуру, сценарий и мужскую роль Златко Бурича
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По словам актёра, о нём никто раньше так не заботился
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Аня Мирохина, Олег Гаас и Надежда Михалкова поделились закадровыми подробностями
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