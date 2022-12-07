«Катакша». Трейлер на языке урду

Спутник телезрителя
11 декабря, 23:00, ТВ-3
Новости кино
Режиссерский дебют актрисы доступен на платформе «Кинопоиск» и Youtube-канале «Искусство кино»
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Лайфстайл
Премьера фильма «Непослушник-2»
Лайфстайл
Актриса призналась, что не может охарактеризовать себя как сильную независимую женщину
Спутник телезрителя
В ночь с 12 на 13 декабря, 00:50, 2x2
Лайфстайл
Актриса так и не закончила школу
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