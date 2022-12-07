«Катакша». Трейлер на языке урду

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Новости кино В сети состоялась премьера короткометражки Алины Насибуллиной «Он придёт» с Ингеборгой Дапкунайте Режиссерский дебют актрисы доступен на платформе «Кинопоиск» и Youtube-канале «Искусство кино»

Интервью Светлана Иванова: «Сильная женщина для меня загадочное понятие» Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии

Интервью Федор Федотов: «Быть влюбленным в главную героиню – мой актерский крест» Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии

Лайфстайл «Я хочу быть женщиной, это важно для меня»: Елена Подкаминская о вечных ценностях Актриса призналась, что не может охарактеризовать себя как сильную независимую женщину

Спутник телезрителя «Пила: Спираль»: Антиполицейский беспредел В ночь с 12 на 13 декабря, 00:50, 2x2