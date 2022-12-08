«Фанфан-Тюльпан». ТВ-ролик № 2

Спутник телезрителя
11 декабря, 23:00, ТВ-3
Лайфстайл
Праздничные советы
Новости кино
Вэш Ураган, глупый свин и новый проект Наоко Ямады — к вашим услугам
Новости кино
За режиссуру отвечает постановщик «Мистера и миссис Смит» Даг Лайман
Спутник телезрителя
10 декабря, 21:20, TV1000
Лайфстайл
По словам актёра, о нём никто раньше так не заботился
Интервью
Популярный актер — об озвучивании мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта», грядущих проектах и вызовах «марафонской» профессии
Лайфстайл
Аня Мирохина, Олег Гаас и Надежда Михалкова поделились закадровыми подробностями
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