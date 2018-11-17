«Консультант»

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22 ноября, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
«Королева крика» сегодня отмечает день рождения.
Новости кино
Новости театра
Премьера постановки Дмитрия Акриша состоится 11 декабря.
Рецензии на фильмы
Несколько страниц из жизни автора книг «Малыш и Карлсон», «Мио, мой Мио» и других
Ролики фильмов
Новости театра
Главную роль в новой постановке исполняет Юрий Ицков
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Новости кино
Показывать сериал будут на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER.
Ролики фильмов
Иранская актриса пытается спасти юную девушку от суицида.
Ролики фильмов
Жан Дюжарден
пытается разбогатеть, имея только халат и тапочки.
Ролики фильмов
Банда безработных ученых спасает Рим.
Обзор сериалов
Авторы нового проекта рассказывают о ретро-футуризме и человекоподобных роботах
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