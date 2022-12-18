«Барби». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Актриса узнала, что больна лимфомой в сентябре
Новости кино
В день премьеры онлайн-кинотеатр Start покажет первые серии, а новые эпизоды будут выходить раз в неделю по понедельникам до конца марта
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Спутник телезрителя
15 декабря, 19:30, Солнце
Лайфстайл
Фонд помогает детям, страдающим тяжёлыми и хроническими заболеваниями
Новости кино
Интервью
Режиссер фильма «Таинственное убийство» – о книге Полин Гена, насилии мужчин над женщинами и погружении в работу следователя
Фестивальная колонка
Четыре лучших текста из конкурса рецензий
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