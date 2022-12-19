«Рок дог 3: Битва за бит»

Лайфстайл
Актриса узнала, что больна лимфомой в сентябре
Лайфстайл
А также о том, почему им все завидуют
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Разыгрываем билеты на спецпоказ и встречу с режиссёром!
Спутник телезрителя
19 декабря, 22:15, TV1000
Интервью
Артист – о втором сезоне популярного сериала, Глебе Калюжном и музыкальных амбициях
Фестивальная колонка
Четыре лучших текста из конкурса рецензий
Интервью
Режиссер фильма «Таинственное убийство» – о книге Полин Гена, насилии мужчин над женщинами и погружении в работу следователя
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