«Мой любимый призрак»

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19 декабря

«Алькаррас». Трейлер с английскими субтитрами

Жизнь семьи фермеров, выращивающих персики в деревушке Алькаррас в Каталонии, казалась раем. Но все изменилось, когда умер владелец их поместья, а его наследник решил продать землю