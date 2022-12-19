«Мой любимый призрак»

Интервью
Режиссер фильма «Таинственное убийство» – о книге Полин Гена, насилии мужчин над женщинами и погружении в работу следователя
Фестивальная колонка
Четыре лучших текста из конкурса рецензий
Интервью
Артист – о втором сезоне популярного сериала, Глебе Калюжном и музыкальных амбициях
Спутник телезрителя
19 декабря, 22:15, TV1000
Лайфстайл
Премьера фильма «Чук и Гек. Большое приключение»
Спутник телезрителя
18 декабря, 19:25, TV1000 Русское кино
Новости кино
Актер получил главную роль в сериале по знаменитой игровой серии
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 декабря, 00:10, ОТР
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