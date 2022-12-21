Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Москва слезам не верит»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Закрытое море: Год акулы»

трейлер

21 декабря 2022
Комедийный хоррор с Мариной Фуас в главной роли


видео добавил посетитель Arny

Самое интересное

персоны
Жан-Паскаль ЗадиКад МерадМарина Фуас
фильмы
Закрытое море: Год акулы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Хроники Панголинов»
«Хроники Панголинов»
Во время путешествия Верити и Питера в старый семейный особняк пол в их комнате внезапно рушится, и они падают в подземный мир, где их встречает цивилизация ящеров
Деконструкция «Москва слезам не верит»

Афиша кино >>

Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен