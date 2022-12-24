Интервью
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
Новости кино
Дерзкую писательницу и популярного коуча Елену Берн поклонники сериала запомнили по третьему сезону
Интервью
Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино
Новости кино
Эраст Петрович окажется в альтернативном 21-м веке
Новости кино
Лайфстайл
Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер ждёт ребёнка
Лайфстайл
В организме человека нет лишних органов
Новости кино
Второй сезон комедийного сериала покажет онлайн-кинотеатр Okko
обсуждение >>