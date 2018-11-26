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«Почему мы креативны?»

трейлер

26 ноября 2018
В течение более чем тридцати лет автор фильма собирал интервью с художниками и мыслителями современности.

размер: 22.44 Mb     просмотров: 655     скачиваний: 0

видео добавил посетитель omela
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Педро АльмодоварДэвид БоуиБьоркУиллем ДефоДжим ДжармушДэвид ЛинчКвентин Тарантино
фильмы
Почему мы креативны?

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