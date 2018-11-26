«Почему мы креативны?»

Интервью
Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр
Лайфстайл
Актер рассказал о реформах ТОТа и театральной школы Табакова
Лайфстайл
Актриса готовит совместный спектакль с мужем
Ролики фильмов
В течение более чем тридцати лет автор фильма собирал интервью с художниками и мыслителями современности.
Новости кино
Съемки запланированы на осень 2019 года.
Ролики фильмов
Искренний юноша, которого некоторые считают дурачком, обладает способностью путешествовать во времени.
Новости кино
Концепция развития библиотеки будет разработана в декабре.
Новости кино
Ролики фильмов
Маленький мальчик отправляется в далекие края, чтобы вернуть купцу его внучку.
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Мизантропический макабр от автора «Безумцев» и «Клана Сопрано»
Спутник телезрителя
25 ноября, 21-00, СТС
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