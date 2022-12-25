«Улётный новый год»

Новости кино
Героине Светланы Ивановой предстоит сделать решающий выбор
Новости кино
Спутник телезрителя
24 декабря, 23:15, ОТР
Рецензии на фильмы
Ремейк классического фильма Франсиса Вебера с Пьером Ришаром
Рецензии на фильмы
Невероятно красивый ирландский мультфильм об утрате и надежде
Новости кино
Онлайн-кинотеатр выпустит более 30 новых оригинальных проектов, документальные сериалы и продолжения уже ставших популярными историй
Спутник телезрителя
22 декабря, 23:40, TV1000 World kino
Интервью
Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино
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