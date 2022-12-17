«Космические налётчики». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
21 декабря, 16:50, Кино ТВ
Спутник телезрителя
23 декабря, 23:05, ОТР
Новости кино
Фантастический альманах стартует 7 января
Интервью
Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино
Рецензии на фильмы
Любовь Аксенова и Денис Шведов на финальном этапе своих зависимостей
Лайфстайл
Премьера фильма «Клипмейкеры», или снова ностальгируем по 90-м
Новости кино
Интервью
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
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