«Милашка в розовом». Трейлер на английском языке

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Джеймс Кэмерон заранее снимал сцены третьего и четвертого «Аватаров», пока не выросли актёры-подростки

Режисер «Двойного обмана Мадлен Коллинз» — о замысле, Виржини Эфира и «Крамер против Крамера»

Антуан Барро: «В отношении женщин этот сюжет совершенно не изучен»

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«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»

За звание лучшего фильма 2022 года с ним борются картины «Здоровый человек», «Однажды в пустыне», «Первый "Оскар"» и «Сердце Пармы»