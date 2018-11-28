«Куклы с характером»

Новости кино
Площадка появится в непосредственной близости от пересечения Бульварного кольца и Покровки, где располагались Покровские ворота Белого города.
Новости кино
Главной героиней, по всей видимости, станет Гвен Стейси.
Ролики фильмов
История мегаполиса Агливилль, в котором обитают дикие, но симпатичные существа.
Новости кино
Музыку для ленты написал российские композиторы Евгений и Александр Гальперины.
Новости кино
Трейлер фильма «Артемис Фаул».
Ролики фильмов
Глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами.
Новости кино
Лучшим фильмом Национальный совет кинокритиков США назвал «Зеленую книгу».
Ролики фильмов
Юные влюбленные пытаются покинуть блокадный Ленингард.
Спутник телезрителя
27 ноября, 00-30, Рен-ТВ
Ролики фильмов
Интервью
Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр
Рецензии на фильмы
Ремейк хоррора Дарио Ардженто от режиссера «Зови меня своим именем»
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