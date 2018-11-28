«Куклы с характером»

ревью

Площадка появится в непосредственной близости от пересечения Бульварного кольца и Покровки, где располагались Покровские ворота Белого города.

История мегаполиса Агливилль, в котором обитают дикие, но симпатичные существа.

Музыку для ленты написал российские композиторы Евгений и Александр Гальперины.

Глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами.

Брэдли Купер стал лучшим режиссером по версии американских критиков

«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики

Интервью

Александр Котт: «Залезать человеку голой рукой в душу страшно»

Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр