«Артемис Фаул»

анонс

Простой курьер ввязывается в заварушку с двумя трупами и целым мешком денег.

27 ноября

«Человек, место, время и снова человек»

Отражение истории человечества через историю о путешествии военного корабля, где собрались люди разных возрастов и рода деятельности.