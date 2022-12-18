«Полосы». Отрывок на английском языке

Лайфстайл
Героини фильма «Манифест новой женственности» рассказали о любви, материнстве и счастье
Лайфстайл
Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер ждёт ребёнка
Спутник телезрителя
22 декабря, 23:40, TV1000 World kino
Новости кино
Эраст Петрович окажется в альтернативном 21-м веке
Спутник телезрителя
21 декабря, 16:50, Кино ТВ
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Невероятно красивый ирландский мультфильм об утрате и надежде
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Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
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Онлайн-кинотеатр выпустит более 30 новых оригинальных проектов, документальные сериалы и продолжения уже ставших популярными историй
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