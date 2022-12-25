«Не хочу быть взрослым». Отрывок

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Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс»

Режисер «Двойного обмана Мадлен Коллинз» — о замысле, Виржини Эфира и «Крамер против Крамера»

Антуан Барро: «В отношении женщин этот сюжет совершенно не изучен»

«Ёлки 1914»: Праздник к нам приходит-с

Денис Васильев, Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов снимаются в шпионском детективе «Пилигрим»

«Стрингер»: Надо больше крови

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«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»

За звание лучшего фильма 2022 года с ним борются картины «Здоровый человек», «Однажды в пустыне», «Первый "Оскар"» и «Сердце Пармы»