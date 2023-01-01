«Турбозавры. Зимние приключения»

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Новости кино Закончились съемки второго сезона сериала «На страже пляжа» с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук Премьера продолжения детективной комедии состоится в онлайн-кинотеатре Premier в 2023 году

Спутник телезрителя «Особо опасна»: Пушки детям не игрушки В ночь с 29 на 30 декабря, 00:00, ТВ-3

Спутник телезрителя «Конёк-Горбунок»: Старая сказка на новый лад 30 декабря, 21:30, Россия 1

Обзор сериалов Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей А также провалы и худшие проекты года

Новости кино Третья часть мелодрамы «Лед» и «Воланд» получат поддержку Фонда кино Финансированием обеспечат производство 14 кинопроектов

Новости кино Галина Безрук возвращается к музыкальной карьере Она исполнила ведущую роль в мелодраме «Белая лилия»