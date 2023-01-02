Спутник телезрителя
1 января, 21:00, Россия 1
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Актриса постоянно придумывает себе упражнения
Новости кино
В главных ролях — Максим Аверин, Мария Куликова и Елена Яковлева
Спутник телезрителя
31 декабря, 13:45, Солнце
Обзор сериалов
А также провалы и худшие проекты года
Новости кино
Она исполнила ведущую роль в мелодраме «Белая лилия»
Рецензии на фильмы
Новое прочтение советской классики – с симпатичным компьютерным зверьком и не крокодилом, но Геной в исполнении Сергея Гармаша
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